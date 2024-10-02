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İsrail'in Lübnan'a salı günü düzenlediği saldırılarda 55 kişi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail'in Lübnan'a salı günü düzenlediği saldırılarda 55 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'a dün düzenlediği hava saldırılarında 55 kişinin hayatını kaybettiği, 156 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in ülkeye yönelik devam eden hava saldırılarında yaşanan can kayıplarına dikkat çekildi.

Başkent Beyrut’ta bir binaya düzenlenen hava saldırısı sonucu 3 kişinin öldüğü ve 31 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine yönelik saldırılarda 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 47 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Bekaa bölgesinde düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Baalbek el-Hirmil bölgesindeki saldırılarda da 11 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Cebeli Lübnan vilayetini hedef alan İsrail saldırıları sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 33 kişinin yaralandığı bildirilen açıklamada, İsrail’in son 24 saatte Lübnan’a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının toplam 55, yaralı sayısının ise 156 kişiye ulaştığı ifade edildi.

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