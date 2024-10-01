Vatandaşların mağduriyetini gündeme getiren Ekol TV'ye tehdit!

Ekol TV, bir bankanın müşterilerini dolandırdığı iddialarını gündeme getirdikten sonra banka tarafından tehdit edildi. Kanal, tehditlere boyun eğmeyeceğini ve mağdurların sesi olmaya devam edeceğini belirtti.

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Ekol TV, bir bankanın müşterilerini dolandırdığı iddiaları gündeme getirmişti. Gündeme gelen iddialar sonrası Ekol TV, banka tarafından tehditlere maruz kaldı.

Hesaplarından kendinden habersiz şekilde para, kredi çekilen onlarca vatandaş mağduriyetlerini dile getirmiş, ancak banka tüm bu iddiaları, müşterilerin kendilerini yeterince koruyamadığı ve dolandırıcıların hesaplarına kolay şekilde erişebildiklerini öne sürerek reddetmişti.

Ekol TV'nin, mağdur müşterilerin sesi olması sonrası ise bankadan önce kanala reklam teklifi geldi, gelen teklif reddedilince ise banka Ekol TV'ye ihtarname çekip, haberlere derhal son verilmesini isteyerek adeta tehdit etti.

Ekol TV, yaşanan bu durum sonrası 'tehditlere boyun eğmeyeceğiz, mağdurların sesi olacağız' açıklaması yaptı.