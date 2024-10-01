Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile ortak bir basın toplantısı düzenliyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Savunma sanayi alanındaki iş birliğimiz de ele aldık. Daimi ortak mekanizma, terörle mücadele iş birliğimizin güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Atılan adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentilerimizi de aktarıyoruz. Geniş bir yelpazede ilişkilerimizin çeşitlendirilmesini geleceğe yönelik bir adım olarak addediyoruz.

İkili ilişkilerimizin sağlanm temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğini temenni ediyorum. Finlandiya ile bağlarımıza NATO müttefikliği de eklendi.

İkili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki soykırım ve Türkiye AB ilişkileri başta olmak üzere gündeme ilişkin konular ele alındı. Gazze ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırganlığı da gündemimizde yer aldı. İsrail'in hakka hukuka aykırı işgal ve ilhak arayışına karşı tavır almak tüm devletlerin görevidir.

Lübnan halkının ve hükümetinin de bu süreçte yanında olmamız gerekiyor. Uluslararası teşkilatların etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin devletinin tanınması daha büyük bir anlam ifade ediyor.

7 Ekim’den bu yana dokuz ülke Filistin devletini tanımıştır, hala bunu yapmayan ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı tekrarlıyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken sayın cumhurbaşkanına ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Stubb: Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda mutabık kaldık"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda mutabık kaldık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü koruması konusunda hem fikiriz. Türkiye, her iki tarafla konuşabilen nadir ülkelerden biri. Bu da çok önemli. İsrail'in kendini koruma hakkı olduğunu kabul ederken aynı zamanda uluslararsı hukuka uyması gerektiğini de düşünüyoruz. İnsanı dram çok fazla, aynısını şimdi Lübnan'da da gördük. Biz Finlandiya olarak acil ateşkes çağrısında bulunduk ve iki devletli bir çözümü destekliyoruz. Son olarak biz Finlandiya olarak her türlü terörü lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.