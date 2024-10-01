ABD'nin operasyon elmanı Michael Rubin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için alçak ifade

CIA ve Pentagon'un psikolojik harp uzmanı Michael Rubin, Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesi sonrasında Hamaney ve Erdoğan'ın hedef olabileceğini belirtti.

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Amerikan Girişimcilik Enstitüsü üyesi ve eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin Middle East Forum Observer için "Yürüyen ölü İran'ın Hamaney'i mi Türkiye'Nin Erdoğan'ı mı?" başlıklı küstah bir yazı kaleme aldı. Yazısında hiçbir eleştiriye aldırış etmeden saldırılarına devam eden İsrail'in "Terör"ün sponsorlarını cezalandığını ve korkması gereken kişinin sadece İran Dini Lideri Hamaney değil Hamas'ın yılmaz savunucusu Erdoğan'ın da olduğunu ifade etti.

30 yılı aşkın bir süredir Hizbullah'ı yöneten ünlü lider Hasan Nasrallah'la beraber örgütün yönetim kademesinden 20 komutanı da öldürüp karadan saldırılarla işgali Lübnan'a genişleten İsrail'in Orta Doğu ülkeleri için tehdit seviyesi giderek artıyor.

Türkiye ve Başkan Erdoğan'a karşı düşmanlığı ile meşhur Michael Rubin ABD'nin İsrail'e sonsuz desteğini açıklayıp Orta Doğu'ya yeni asker ve silah yığınaklarını artırma kararı aldığı bu günlerde yine haddini aştı.

"ERDOĞAN NATO'YA GÜVENMESİN"

"Endişelenmesi gereken tek dünya lideri Hamaney değil" diyen Rubin "Erdoğan Hamas'a desteği bir marka haline getirdi. Hamas liderleri İstanbul'daki ofislerinden açıkça saldırı planlıyorlar. Erdoğan NATO üyesi olarak statüsünün kendisini koruduğuna inanıyor olabilir, ancak İsrail'e doğrudan ya da vekaleten saldırırsa NATO'nun V. Maddesi uygulanmayacaktır - ya da sorumluluk iddiası olmayan bir suikastın bunu tetikleyeceği açık değildir." ifadelerini kullandı.

"IRAKLI LİDERLER DE KENDİNİ GÜVENDE ZANNETMESİN"

Rubin terör devleti İsrail'in yaptığı üst düzey suikastların uluslararası hukuka göre de yasal olacağını savunarak "Iraklı liderler de mesafenin kendilerini İsrail misillemesinden koruyup korumayacağını sorgulamalıdır. Suriye’de Savaşan Irak Kökenli Şii Milis Grup Asaib Ehl el Hak'ın lideri (Haşdi Şabi komutanı) Qais Khazali veya Irak siyasetinin en etkili isimlerinden Şii din adamı Mukteda el Sadr yakında kendilerini dostları Nasrallah ile aynı hedef tahtasında bulabilirler." dedi.

"İSRAİL ABD SEÇİMLERİNDEN ÖNCE NE YAPARSA KÂR"

İsrail'in elindeki tüm kozları oynamasının tam zamanı olduğunu kaydeden Rubin, terör devletinin Biden'ın kendilerini dizginlemeyeceğini, ancak Kamala Harris yönetiminin İsrail'in caydırma ya da misilleme yapma kabiliyetini kısıtlamaya çalışabileceği yorumunu yaptı.

"ARTIK KIRMIZI ÇİZGİLER YOK"

Orta Doğu'da an yıllardır kırmızı çizginin kalmadığını vurgulayan Rubin "Asıl soru Hamaney, Erdoğan ya da diğer bölgesel terör efendilerinin artık yürüyen ölüler olabileceklerinin farkında olup olmadıkları" ifadelerini kullandı.