Nedim Şener'den Saygı Öztürk'ün 'İmamoğlu: İşte benim diplomam' yazısına tepki: Okurları işletti

Nedim Şener, 1991 yılında YÖK denkliği olmayan Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması tartışmalarıyla ilgili Saygı Öztürk'ü okurları yanıltmakla eleştirdi.

Abone ol

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışılan üniversite diplomasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

İmamoğlu'nun 1991 yılında YÖK denkliği olmayan özel Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yasalara aykırı biçimde yatay geçiş yaptığı iddia ediliyor. Söz konusu okulun denkliğinin 1993 yılında kabul edildiği belirtiliyor.

YÖK'ten ve söz konusu üniversiteden resmi açıklama yapılmaması tartışmaları alevlendirdi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, dünkü yazısında diplomayla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını dosyanın üniversitede olduğunu söyleyen bir YÖK yetkilisinin açıklamalarına yer verdi.

Öztürk, bugün de İmamoğlu'nun diploması tartışmalarıyla ilgili "İmamoğlu: İşte benim diplomam" başlıklı yazı kaleme aldı. Öztürk'ü İmamoğlu'nu aklamakla ima eden Nedim Şener, tepkisini sosyal medya hesabında dile getirdi.

"Herkes de bunu yemiş"

Öztürk'ün İmamoğlu'na “Denkliği olmayan Üniversite’den yatay geçiş mucizesini nasıl başardın?” diye sormadığına dikkat çeken Şener, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

Sosyal medya hesabından Öztürk'ün yazısının küpüründen bir bölüm paylaşan Şener, "Ekrem İmamoğlu, resmen Saygı Öztürk’ü, Saygı Öztürk de okuyucularını işletmiş; Türkiye’de üniversite kazanamadığı için KKTC’de Girne Amerikan üniversitesi’ne kaydolmuş. Bir süre sonra da denkliği olmayan bu üniversiteden İstanbul Üniversitesine usulsüz yatay geçiş yapmış. “Başvurdum kabul edildi” deyip, “Denkliği olmayan Üniversite’den yatay geçiş mucizesini nasıl başardın?” diye sormamış!!! Sonra da haksız hukuksuz yatay geçiş yaptığı üniversiteden mezun olmuş Saygı Öztürk’e de “işte diplomam” demiş, herkes de bunu yemiş :))

Enteresan dün de İstanbul Üniversitesi’ne mezun olduğu yere gitmiş, bu konuda tek bir kelime etmeyen İstanbul Üniversite’sinde kimlerle ne konuştu acaba" ifadelerine yer verdi.

"İstanbul Üniversite’sinde kimlerle ne konuştu"