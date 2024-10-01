BIST 9.241
DOLAR 34,21
EURO 37,94
ALTIN 2.930,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

PKK'ya katılmak için Ağrı'ya gelen kadına yardım eden 2 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
PKK'ya katılmak için Ağrı'ya gelen kadına yardım eden 2 şüpheli yakalandı

Terör örgütü PKK'ya katılmak üzere geldiği Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yakalanan kadına yardım ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Erzurum'un Karayazı ilçesinden terör örgütü PKK'ya katılım için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen H.G, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda güvenlik güçlerince 26 Eylül'de yakalandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan H.G, savcılıktaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturmanın devamında H.G'yi araçla Karayazı'dan Doğubayazıt'a getiren şüphelilerden biri olduğu belirlenen Ç.D. gözaltına alındı.

Ç.D'nin, bulundukları araçtaki diğer kişinin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Erzurum İl Başkanı R.K. olduğunu iddia etmesi üzerine bu şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

Şüpheli R.K. de Erzurum'un Hınıs ilçesinde yakalandı. Ç.D. ve R.K'nin işlemleri sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Canlı yayında Serenay Sarıkaya'nın göğüslerini konuştular, o anlar pes dedirtti!
Foto Galeri Canlı yayında Serenay Sarıkaya'nın göğüslerini konuştular, o anlar pes dedirtti! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Tokat'ta üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
Tokat'ta üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'e girişinde ayağa kalkmayan milletvekilleri ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'e girişinde ayağa kalkmayan milletvekilleri ortaya çıktı
Tunç'tan Narin Güran cinayeti açıklaması: Soruşturmanın sonuna geldik
Tunç'tan Narin Güran cinayeti açıklaması: Soruşturmanın sonuna geldik
Emine Erdoğan'dan "Dünya Yaşlılar Günü" mesajı
Emine Erdoğan'dan "Dünya Yaşlılar Günü" mesajı
Acun Ilıcalı: Başkanımız "Operasyona hazır olun" dedi; sistemi devirip şampiyon olacağız
Acun Ilıcalı: Başkanımız "Operasyona hazır olun" dedi; sistemi devirip şampiyon olacağız
Meclis'te yeni dönem başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Yasakçı değil özgürlükçü olmalı
Meclis'te yeni dönem başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Yasakçı değil özgürlükçü olmalı
Yaşlı adamı yumruklayarak öldürdü! Kick boksçu kendisini böyle savundu
Yaşlı adamı yumruklayarak öldürdü! Kick boksçu kendisini böyle savundu
İzmir'de korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
İzmir'de korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Android 16'nın ismi için büyük sürpriz! Türk tatlısını tercih ettiler
Android 16'nın ismi için büyük sürpriz! Türk tatlısını tercih ettiler
TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi
TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi
Türk Telekom'dan kampanya! Bireysel müşterilere özel hediyeler
Türk Telekom'dan kampanya! Bireysel müşterilere özel hediyeler
Hepsiburada, en çok tercih edilen kahve çeşitlerini paylaştı
Hepsiburada, en çok tercih edilen kahve çeşitlerini paylaştı