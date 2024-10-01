Canlı yayında Serenay Sarıkaya'nın göğüslerini konuştular, o anlar pes dedirtti!
Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında Serenay Sarıkaya'nın göğüsleri konuşuldu. O anlara "Ne kadar saçmaladınız", "Miden bulandı" şeklinde yorumlar geldi.
Söylemezsem Olmaz ekibi son dönemde yaptıklarıyla tepki çekiyor. Canlı yayında Narin için çığlık atmaları, ardından Kadir Ezildi'nin başörtülü nişanlısının açık halini ifşa etmeleri derken bu sefer de Serenay Sarıkaya'nın göğüslerine dair yaptıkları yorumlarla dikkat çektiler.
Söylemezsem Olmaz yorumcularından Bilal Özcan sözleriyle pes dedirtti.
Yorumcu "Göğüsleri filan nasıl derli toplu görüyoruz, Kore'deki sunumunu hatırlasanıza, neydi göğsün biri sola bakıyordu biri sağa bakıyordu. Burada hiç silikon olduğu bile anlaşılmıyor" dedi.
Özcan daha sonra ise "Yengeç demek meme demek diye bir söz okudum bir astrologtan. Yengeç kadını olduğu için göğüslerinin görünümüne önem veriyor.