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Canlı yayında Serenay Sarıkaya'nın göğüslerini konuştular, o anlar pes dedirtti!

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Canlı yayında Serenay Sarıkaya'nın göğüslerini konuştular, o anlar pes dedirtti!

Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında Serenay Sarıkaya'nın göğüsleri konuşuldu. O anlara "Ne kadar saçmaladınız", "Miden bulandı" şeklinde yorumlar geldi.

Canlı yayında Serenay Sarıkaya'nın göğüslerini konuştular, o anlar pes dedirtti!

Söylemezsem Olmaz ekibi son dönemde yaptıklarıyla tepki çekiyor. Canlı yayında Narin için çığlık atmaları, ardından Kadir Ezildi'nin başörtülü nişanlısının açık halini ifşa etmeleri derken bu sefer de Serenay Sarıkaya'nın göğüslerine dair yaptıkları yorumlarla dikkat çektiler.

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Canlı yayında Serenay Sarıkaya'nın göğüslerini konuştular, o anlar pes dedirtti!

Söylemezsem Olmaz yorumcularından Bilal Özcan sözleriyle pes dedirtti. 

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Canlı yayında Serenay Sarıkaya'nın göğüslerini konuştular, o anlar pes dedirtti!

Yorumcu "Göğüsleri filan nasıl derli toplu görüyoruz, Kore'deki sunumunu hatırlasanıza, neydi göğsün biri sola bakıyordu biri sağa bakıyordu. Burada hiç silikon olduğu bile anlaşılmıyor" dedi.

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Canlı yayında Serenay Sarıkaya'nın göğüslerini konuştular, o anlar pes dedirtti!

Özcan daha sonra ise "Yengeç demek meme demek diye bir söz okudum bir astrologtan. Yengeç kadını olduğu için göğüslerinin görünümüne önem veriyor. 

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