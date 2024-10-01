Hepsiburada, en çok tercih edilen kahve çeşitlerini paylaştı

Hepsiburada, 1 Ekim Dünya Kahve Günü'nde müşterilerinin en çok tercih ettiği kahve çeşitlerini ve kahve severlerin en çok satın aldığı ekipmanları paylaştı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, son yıllarda evde kahve demleme eğiliminin yükselmesiyle birlikte, kahveseverler profesyonel kalitede kahve deneyimini evlerine taşımayı tercih ediyor.

Bu eğilim, şirketin kahve satışlarında da büyük bir artış yarattı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla, kahve kategorisinde son üç aylık dönemde yüzde 81 ciro artışı sağlandı.

Kahve çeşitleri arasında Espresso, House Blend, Colombia, Dark Roast ve Arabica gibi filtre ve çekirdek kahveler en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

Klasik Türk kahvesinde ise orta kavrulmuş tat öne çıkıyor. Hazır kahve ve kapsül kahveler de yoğun ilgi görüyor. Ayrıca, kahveseverlerin işe veya okula giderken yanlarında termos taşıma alışkanlığı da kazandığı görülüyor.

Kahveyi uzun süre sıcak tutan termoslara olan ilgi günden güne artıyor. Dünya Kahve Günü kapsamında kampanya başlatan Hepsiburada birçok üründe indirim sunuyor.

Türk Kahvesi ve dünya kahvelerinde yüzde 20'den yüzde 40'a varan indirimler ve seçili kapsül kahvelerde 5 al 4 öde seçeneği sunuluyor.