Hadi Özışık'tan bomba kulis! Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinden olay hareket

Gazeteci Hadi Özışık, gündeme oturacak kulis paylaştı. Özışık, ismini vermediği eski bir milletvekilinin, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirterek, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vekillerin, Özgür Özel'in talimatına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkmayacaklarını söyledi.

Abone ol

TBMM'nin yeni yasama yılı açılış töreni, tansiyonu yükseltecek görüntülere sahne olacak.

Özgür Özel'in normalleştirme siyasetine karşı baş kaldıran Kılıçdaroğlu cephesinden CHP'de mevcut yönetime karşı yeni bir adım daha atılıyor.

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Ekol TV canlı yayınında dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

Özgür Özel'in talimatına rağmen ayağa kalkmayacaklar

Özışık, ismini vermediği eski bir milletvekilinin, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirterek, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vekillerin, Özgür Özel'in talimatına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkmayacaklarını söyledi. Özışık'ın bu açıklaması, siyasi kulislerde hareketliliğe yol açtı.

Meclis'te istenmeyen görüntülere ilişkin sadece Cumhur İttifakından hassasiyet beklenmesinin yanlış olduğunu belirten Özışık, "PKK'nın uzantısı olan milletvekillerinin kürsüde Kürdistan çığlıklarını atmayacaklarından emin miyiz?" dedi.

Can Atalay konusunun kapandığını söyleyen TBMM Başkanı Kurtulmuş'un sözlerini hatırlatan Özışık, Atalay meselesinin Türkiye gündeminde yer kaplamayacağını söyledi.