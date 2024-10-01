CHP, okullardaki temizlik sorununu Meclis'e taşıdı

CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, okullardaki temizlik sorununu TBMM gündemine taşıyarak, "CHP’li belediyelerin temizlik ekiplerinin engellenmesinin sebebi nedir?" diye sordu ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik eleştirilerde bulundu. Yücel, hükümetin tasarruf politikaları nedeniyle okulların hijyen koşullarının yetersiz olduğunu vurgulayarak, "Bakanlık okulları temizletmekte başarısız kalmış, CHP’li belediyelerin desteğini engellemektedir," ifadesini kullandı.

Abone ol

CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, okullardaki temizlik sorununu TBMM gündemine taşıdı. CHP’li Yücel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Yücel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“AK Partiğ iktidarının sözde tasarruf politikaları yüzünden okullar temizlenemiyor, tuvaletler ise pislik içinde. Çocuklarımız bu pislikte eğitim almaya çalışırken veliler ne yapacaklarını bilemez haldeler. Yaşananlar adeta şatafattan, itibardan, saraydan tasarruf etmeyip insan hayatından, çocukların sağlığından tasarruf eden AK Parti Türkiye’sinin fotoğrafı. Çocuklarımızın sağlığını tehdit eden, velileri kaygılandıran bu durum karşısında CHP’li belediyeler derhal hareket geçerek başta İzmir ve Ankara olmak üzere, Türkiye’nin birçok yerinde talepte bulunan okullara temizlik ekiplerini gönderdi. Peki Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ne yaptı? CHP’nin toplumun sorunlarına duyarlı, çözüm odaklı, sosyal belediyeciliğini hazmedemedi.

Kendilerinin beceremediği hizmeti CHP’li belediyeler hızla yapınca ilçe milli eğitim müdürlüklerine, okul yönetimlerine derhal talimatlar yağdırdılar. ‘Asla belediyelerden temizlik için yardım istemeyin. Temizlik ekiplerini okullara sokmayın’ dediler. Peki bunu diyen MEB, okulları temizletti mi? Tabii ki hayır. MEB’in önceliği yine öğrenciler değildi, öğrencilerin sağlığı değildi. Bakanlığın tek derdi kendi kusurunu örtbas etmekti. Bir de dün pek çok yandaş medyada, tek kalemden çıktığı belli olan ‘CHP, okullardaki temizlik sorununu provokasyon malzemesi yapıyor’ başlığıyla asılsız ve yönlendirici haberler yaptırıldı. Ama görmezden geldikleri bir şey var: İnsan sağlığı, siyasete malzeme yapılamaz. Minicik yavrularımızın sağlığını siyaset malzemesi yapıyorlar. Şimdi buradan soruyoruz: Size de hizmet veren CHP’li belediyelerin halkın sorunlarıyla ilgilenmesi, öğrencilerin ve velilerin bir problemini daha çözmesi sizi neden bu kadar rahatsız etti?”

Yücel, soru önergesinde de şunları kaydetti:

“2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasının hemen ardından Bakanlığınıza bağlı devlet okullarında yeterli temizlik görevlisi olmaması nedeniyle okullarda temizlik yapılamadığı konusu gündeme gelmiştir. Türkiye genelinde çok sayıda okulda, sınıf ve tuvaletlerin temizliğinin yapılamadığı, sorunu çözmek için velilerin dönüşümlü olarak sınıfları temizlediği, tuvaletlerin de temizlenmediği, sabun, tuvalet kağıdı gibi ihtiyaçların da karşılanamadığı ortaya çıkmıştır. Tarafımıza iletilen bilgilere göre, her okul kendi çabasıyla sorunu çözmeye çalışmakta, okul aile birlikleri tarafından temizlik sorununun çözümü için velilerden bağış talep edilmektedir. Sorunun, çocukların sağlığını tehdit edecek boyuta gelmesi üzerine CHP’li belediyeler harekete geçmiştir.

İzmir'de Buca Belediyesi, derhal okulları temizlemeye başlamıştır. Ancak kısa bir süre sonra Buca Belediyesi'nin temizlik ekipleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından engellenmiş ve okul yönetimlerine belediyenin temizlik ekiplerinin okullara alınmaması talimatı gönderilmiştir. İzmir Bornova Naldöken'deki Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ise temizlik sorunun çözülmesi için muhtar tarafından Bornova Belediyesi'ne başvurulmuştur. Derhal harekete geçen Bornova Belediyesi'nin okula gönderdiği temizlik ekibi, okul yönetimi tarafından engellenmiştir. Son olarak benzer bir durum Ankara'da da yaşanmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) talepte bulunan okullara hijyen malzeme dağıtması ve okulların belediye ekiplerince temizlenmesi üzerine okul müdürlerine, ‘Belediyelerden asla temizlik konusunda talep olmasın’ şeklinde mesaj gönderilmiştir. Bu mesaj sonrasında da okul yönetimleri temizlik taleplerini geri çekmiştir.