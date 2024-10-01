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Akraba dehşeti! Yaşlı kadını 'musluk bozuk' diyerek banyoya çağırdı, sonrası korkunç

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Akraba dehşeti! Yaşlı kadını 'musluk bozuk' diyerek banyoya çağırdı, sonrası korkunç

Adana'da yaşlı kadına birlikte kahvaltı yaptığı akrabası Halil İbrahim A. dehşeti yaşattı. Yaşlı kadını 'musluğun bozuk olduğunu' söyleyerek banyoya çağıran şahıs burada yaşlı kadını öldüresiye döverek parmağındaki altın yüzüğü ile evindeki cüzdanını çaldı.

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Başak Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin üst katında yalnız yaşayan Harun Eşim (74), evinin penceresinden yaralı halde sokaktan geçenlerden yardım istedi.

Bu sırada evden hızla çıkarak uzaklaşmaya çalışan Halil İbrahim A, vatandaşlar tarafından yakalandı.

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Halil İbrahim A, polis ekiplerince gözaltına alındı, yaralı Harun Eşim ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kahvaltı sonrası yaşlı kadına dehşeti yaşattı

Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine götürülen zanlı Halil İbrahim A'nın akrabası Eşim'in evine gidip birlikte kahvaltı yaptığı, daha sonra kadını darbedip parmağındaki altın yüzük ile içinde cep telefonu ve bir miktar parası bulunan cüzdanı gasbettiği belirlendi.

Harun Eşim, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Musluk bozuk" diyerek banyoya çağırmış

Yaşlı kadının oğlu Metin Eşim, zanlının annesiyle kahvaltı yaptıktan sonra elini yıkama bahanesiyle lavaboya gittiğini belirterek, şunları söyledi:

"Daha sonra zanlı, musluğun arızalı olduğunu söyleyerek annemi çağırmış. Annem yanına gittiğinde ise zanlı kendisini darbederek parmağındaki yüzüğü zorla alıp banyoya kilitlemiş. Zanlı, annemin içinde para ve cep telefonunun olduğu cüzdanını da alarak evden çıkmış. Annemin kapıyı açıp pencereden yardım istemesi üzerine sokaktan geçen vatandaşlar bu kişiyi yakalayıp polise teslim etmiş."

Harun Eşim'in kızı Nilüfer Avluk da annesinin aldığı yaralar nedeniyle hala kendine gelemediğini dile getirerek, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini kaydetti.

Zanlı Halil İbrahim A, polis merkezindeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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