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Kızlarını yurda yerleştirmek için yola çıkmışlardı! Bir aile yok oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kızlarını yurda yerleştirmek için yola çıkmışlardı! Bir aile yok oldu

Erzincan'da geçen hafta hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan Semiha Ceylan da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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26 Eylül'de meydana gelen ve aynı aileden 4 kişinin öldüğü kazada yaralanan Semiha Ceylan (14), Refahiye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisine yoğun bakım servisinde devam edilen Ceylan, müdahalelere rağmen vefat etti.

Semiha Ceylan'ın da vefat etmesiyle kazada araçta bulunan aile üyelerinden kurtulan olmadı.

Ramazan Ceylan'ın kullandığı hafif ticari araç, 26 Eylül'de Refahiye-Erzincan kara yolu Kova köyü yakınlarında, yol kenarında duran Yusuf T. idaresindeki tıra arkadan çarpmış, kazada sürücü ile eşi Melike, kızları Huri Elif ve oğulları Ahmet Enes Ceylan yaşamını yitirmiş, kızları Semiha Ceylan ise ağır yaralanmıştı.

Aile üyeleri, Erzurum Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazanan Huri Elif Ceylan'ı yurda yerleştirmek için Uşak'tan yola çıkmıştı.

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