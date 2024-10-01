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İzmir'de akılalmaz soygun! Çay kaşığı kullandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de akılalmaz soygun! Çay kaşığı kullandı

İzmir'in Konak ilçesinde çay kaşığından tasarladığı aparatla çalıştırdığı otomobilleri çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

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Ekipler, ilçede meydana gelen otomobil hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Olaya ilişkin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli İ.C'yi Güney Mahallesi'nde yakaladı.

Şüphelinin anahtar tanıma sistemi bulunmayan araçları çay kaşığından tasarladığı anahtarla çalıştırarak çaldığı belirlendi.

Adliyeye sevk edilen İ.C, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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