Alkollü içeceklere maliyet zammı geliyor! Fiyatlar %10-15 arasında artacak

Alkollü içeceklere bir zam daha geliyor. En son Temmuz ayında yapılan yüzde 25'i bulan zamların ardından fiyatlar Ekim ayının ilk haftasında yeniden artacak. Ağır alkol guruplarına %5 ile %15 arası maliyet zammı gelmesi bekleniyor.

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Alkol zamlarına ekim ayıyla birlikte bir yenisi daha eklenecek.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Alkollü içeceklere yeni zammın yolda olduğunu vurgulayan Dündar şu ifadeleri kullandı;

"Ekim ayının ilk haftası ağır alkol guruplarına % 5 ile % 15 arası maliyet zammı bekleniyor."

Alkollü içeceklere son zam Temmuz ayında gelmişti. Ağır alkollü içki grubuna yüzde 20 ila 25 zam uygulanmıştı.