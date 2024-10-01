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İsrail ordusundan çağrı: O bölgeyi boşaltın

İsrail ordusundan çağrı: O bölgeyi boşaltın

İsrail ordusu, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'taki Dahiye bölgesinde yaşayanlara, bulundukları yerleri boşaltmaları çağrısında bulundu. İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, bu kişilerin Hizbullah'a ait yapılara yakın olduklarını iddia ederek, güvenlikleri için bölgeden en az 500 metre uzaklaşmalarını istedi.

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İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki bazı mahallelerde ikamet edenlerin bulundukları yerleri boşaltmalarını istedi.

İsrail Ordu Sözücüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, El-Leyleki, Haret Hireyk ve Burc el-Baracine mahallelerinde oturanların Hizbullah'a ait yapılara yakın olduklarını iddia etti.

Haritaların kullanıldığı paylaşımda, İsrail ordusunun haritada bulunan binalar ve yakınlarında oturanların bulundukları yeri boşaltmaları ve oradan en az 500 metre uzaklaşmalarını isteyen Adraee, "ailelerinizin selameti için söz konusu yerlerdeki binaları boşaltmanız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

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