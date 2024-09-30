Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa etti

Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-0 kaybettikleri maçın ardından istifa etti. Sarı-kırmızılı takımın bu sezon ligde galibiyet bulunmuyor.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-0 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından istifa etti.

"BIRAKMA KARARI ALDIM"

Genç çalıştırıcı, yaptığı açıklamada, "Her şeyi yaptık, bir tek bırakma kararı kaldı. Bugün bırakma kararı aldım. Bir kan değişikliği lazımdı. Bu değişikliğin şehre iyi geleceğini düşündüğüm için gidiyorum. Transfer cezası var diye bırakma kararı almıyorum. Kayserispor'a bir kan değişikliği gerekli olduğu için bu kararı aldım" ifadelerini kullandı.

KAYSERİSPOR KARİYERİ

Sarı-kırmızılı ekibin başında 21 maça çıkan Burak Yılmaz, Bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Kaysersipor, bu sezon Süper Lig'de henüz galibiyet alamadı.