BIST 9.666
DOLAR 34,19
EURO 38,11
ALTIN 2.894,06
HABER /  SPOR

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa etti

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa etti

Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-0 kaybettikleri maçın ardından istifa etti. Sarı-kırmızılı takımın bu sezon ligde galibiyet bulunmuyor.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-0 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından istifa etti.

"BIRAKMA KARARI ALDIM"

Genç çalıştırıcı, yaptığı açıklamada, "Her şeyi yaptık, bir tek bırakma kararı kaldı. Bugün bırakma kararı aldım. Bir kan değişikliği lazımdı. Bu değişikliğin şehre iyi geleceğini düşündüğüm için gidiyorum. Transfer cezası var diye bırakma kararı almıyorum. Kayserispor'a bir kan değişikliği gerekli olduğu için bu kararı aldım" ifadelerini kullandı.

KAYSERİSPOR KARİYERİ

Sarı-kırmızılı ekibin başında 21 maça çıkan Burak Yılmaz, Bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Kaysersipor, bu sezon Süper Lig'de henüz galibiyet alamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayserispor'da Burak Yılmaz depremi: İstifa etti
Kayserispor'da Burak Yılmaz depremi: İstifa etti
İsrail, kara harekatına başladı! Bölgede tansiyon yükseliyor
İsrail, kara harekatına başladı! Bölgede tansiyon yükseliyor
Lübnan ordusu, İsrail sınırına yakın bazı noktaları boşaltarak geri çekildi
Lübnan ordusu, İsrail sınırına yakın bazı noktaları boşaltarak geri çekildi
ABD ateşe körükle gidiyor! Pentagon duyurdu...
ABD ateşe körükle gidiyor! Pentagon duyurdu...
Doğalgazda ekim ayında tarife değişmeyecek
Doğalgazda ekim ayında tarife değişmeyecek
UNRWA Genel Komiseri: Gazze yaşanmaz hale geldi
UNRWA Genel Komiseri: Gazze yaşanmaz hale geldi
Mansur Yavaş'ın "adaylık" çıkışına Özel'den cevap geldi
Mansur Yavaş'ın "adaylık" çıkışına Özel'den cevap geldi
BM: Lübnan'da hiçbir şekilde kara saldırısı görmek istemiyoruz
BM: Lübnan'da hiçbir şekilde kara saldırısı görmek istemiyoruz
ABD: İsrail Lübnan'ı "karadan sınırlı işgale" her an başlayabilir
ABD: İsrail Lübnan'ı "karadan sınırlı işgale" her an başlayabilir
Sezgin Baran Korkmaz: Benden itirafçı çıkmaz
Sezgin Baran Korkmaz: Benden itirafçı çıkmaz
Sivas'ta deprem! Kandilli şiddetini açıkladı
Sivas'ta deprem! Kandilli şiddetini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sözcü gazetesinin manşetine sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sözcü gazetesinin manşetine sert tepki