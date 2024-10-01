İYİ Parti Mansur Yavaş'ın adaylığını destekleyecek mi? Müsavat Dervişoğlu konuştu

İYİ Parti Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı göstermemesi halinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın partisinin adayı olup olmayacağı konusunda, "İYİ Parti’nin bu konuyla ilgili hiçbir angajmanı, hiçbir görüşmesi de yoktur" dedi.

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Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyaseti "partilerden çok kişiler üzerinden şekillendiği bir sistem" olmaktan çıkarmak istediklerini söyledi.

'Erken seçim vadeye çek keser gibi talep edilmez'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 2025’de erken seçim çağrısının anımsatılması üzerine Dervişoğlu, "Erken seçim vadeye çek keser gibi talep edilmez" dedi.

Anayasa’ya göre seçimin zamanında yapılması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağına dikkat çeken Dervişoğlu, Meclis’in erken seçim kararı alması halinde yeniden adaylığının yolunun açıldığını söyledi.

Dervişoğlu, Özel'in, "Erdoğan’ı yenerek göndermek istiyoruz" diye başlattığı tartışmanın, "Başka bir sebeple bu anayasanın arkasının dolanılabileceğini gösteren bir işaret" olduğunu vurguladı.

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İYİ Parti olarak Erdoğan’ın aday olmamasını savunduklarını anlatan Dervişoğlu, "Türkiye öyle bir ülke ki, bu ülkenin derdine 10 yıl katlanan biri, zaten sağlığını kaybeder. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı’nın da çok sağlıklı olduğunu söyleyebilmek mümkün değil" dedi ve ekledi:

"Ben siyasetin bir arena olduğunu biliyorum. Ama siyasetçiler gladyatör değildir. Dolayısıyla düello üslubuyla siyaset yapmanın, 'onu yenerek göndereceğim' demenin çok yerinde olduğu kanaatini taşımıyorum.

"Yani erken seçim kararı alıınırsa, Erdoğan bir kere daha aday olabiliyor. Özgür Bey'in söylediklerinden hareketle de öyle anlaşılan odur ki, TBMM’de erken seçimi iktidarın iradesiyle temin edecek çalışmalar da başlatılıyor."

"Daha maça çok var"

Dervişoğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin soru üzerine de “Daha maça çok var” karşılığını verdi.

Dervişoğlu’na, Mansur Yavaş’ın CHP’den aday gösterilmemesi halinde, partisinin aday gösterip göstermeyeceği sorusu da yöneltildi.

Siyasi partilerin içindeki adaylık yarışına bağlı olarak yol haritası belirlemeyeceklerine dikkat çeken Dervişoğlu, "İYİ Parti’nin bu konuyla ilgili hiçbir angajmanı, hiçbir görüşmesi de yoktur" ifadelerini kullandı.