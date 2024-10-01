Gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören gazeteci Güneri Cıvaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti.

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Beşiktaş'ta bir hastanede tedavi gören ve beyin kanaması geçirdiği ifade edilen Cıvaoğlu'nun ölüm haberini alan birçok siyasetçi, bürokrat ve gazeteci sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı.

Cıvaoğlu'nun cenazesinin perşembe günü saat 11.00'de Milliyet gazetesinde düzenlenecek törenin ardından Teşvikiye Camisi'nden kaldırılacağı belirtildi.

Güneri Cıvaoğlu kimdir?

Gazetecilik hayatına 1960'lı yıllarda başlayan, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalışan Cıvaoğlu, TRT'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin başında yer aldı.

Strasbourg Üniversitesi'nde ekonomi bölümümde bir süre eğitim alan Cıvaoğlu, Tercüman gazetesinde genel yayın yönetmeni olarak çalıştı.

Güneş gazetesinin genel yayın yönetmenliğini de üstlenen Cıvaoğlu, 1986-1996 yıllarında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

1996'dan sonra Milliyet gazetesinde yazılarına devam eden Cıvaoğlu'nun, farklı sektörlerde birçok kişiyi konuk eden televizyon programı da yayınlandı.