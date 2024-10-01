Japonya'da Başbakan Kişida Fumio kabinesiyle birlikte istifa etti! Yerine gelen isim belli oldu

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) liderliğine seçilen İşiba Şigeru'nun başbakanlığı üstlenmesi beklenirken, Başbakan Kişida Fumio ve kabinesi istifasını sundu. Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) yeni lideri İşiba Şigeru, Temsilciler Meclisinde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi.

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Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, İşiba'nın görevi üstlenmesi öncesinde, Ekim 2021'den beri görevde bulunan Kişida Fumio ile mevcut kabinesi, toplu olarak görevinden ayrıldı.

Kişida, düzenlediği basın toplantısında, görevde kaldığı 3 yıllık sürede Japonya'nın "bir dönüm noktasıyla" karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ekonomik, sosyal ve diplomatik alanlarda "ertelenemeyecek zorluklarla doğrudan karşı karşıya kalındığını" kaydeden Kişida, görev süresinde "değişimi güce dönüştürme" çabalarında istikrarlı ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

Yeni başbakan İşiba Şigeru oldu

Japonya Parlamentosu alt kanadı Temsilciler Meclisinde (Şuugin) düzenlenen oturumda, meclis üyelerinin ülkenin yeni başbakanını seçmesi için oylama yapıldı.

İşiba Şigeru, partisi LDP ve ortağı Komeito hakimiyetindeki 465 koltuklu Şuugin'de, 291 evet oyu alarak, Japonya'nın 102. başbakanı oldu.

LDP'nin geçen hafta yapılan liderlik seçimine ikisi kadın 9 aday katılmıştı. LDP'de 1970'lerden bu yana en yüksek aday sayısı dikkati çekmişti. İkinci tura kalan seçimde İşiba, kadın rakibi Takaiçi Sanae'yi mağlup ederek yeni LDP lideri seçilmişti.

Yeni kabinesini duyurmaya hazırlanan İşiba, İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenecek törenle görevine başlayacak.

İşiba'nın, görevini 27 Ekim'de düzenlenmesi planlanan erken genel seçimlere kadar yürütmesi bekleniyor.