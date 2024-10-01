Nihat Kahveci hakem Atilla Karaoğlan'a isyan etti: Yağlı güreşte 2 puan veririm

Nihat Kahveci, Kayserispor-Beşiktaş maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ı yerden yere vurdu. Attamah'ın Ciro Immobile'ye yaptığı müdahaleye penaltı vermeyen Karaoğlan için Kahveci, "İkinci yarıdaki hakem performansını da bir kişi kabul edemez, şaka gibiydi! Atilla Karaoğlan nasıl bu kadar peş peşe hatalar yapabilirsin." dedi.

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Süper Lig'de 7'nci hafta heyecanı Kayserispor-Beşiktaş maçı ile sona erdi. Zorlu deplasmana konuk olan siyah beyazlılar, maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve bu sonuçla ligdeki 5’inci galibiyetini alarak puanını 16’ya yükseltti.

Kayserisporlu Kartal'ın ceza sahası içinre topu eliyle durdurup kale vuruşunu kullandığı pozisyon ile Attamah'ın İmmobile'yi ceza sahası içinde yere indirmesine "devam" diyen Karaoğlan, hedef tahtasında.

Karşılaşma sonrası maça dair önemli değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, tartışılan kararlara imza atan hakem Atilla Karaoğlan'ı eleştirdi.

"Türk futbol tarihinde böylesini gördük mü bilmiyorum" diyen Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"Bir pozisyon VAR, Immobile - Attamah. Yağlı güreşte 2 puan veririm, o düşürmeye almaya yere. Pozisyonla ilgili ne demek istediğim anlaşılıyor herhalde. Pozisyon dönüyor Felix Uduokhai, Gabriel Paulista'nın yüzünü yaracak tabanla giriyor. Penaltı veriliyor. Kaç dakika bir şeyler oluyor. Bana buraları yayınlayın, verilmeyen yerleri. Immobile'nin pozisyonunda ne konuştunuz da devam ettiniz, Felix'in tabanıyla Paulista'yı neredeyse hastaneye götüreceği pozisyonda ne konuştunuz buraları verin. Hakemler maçın içinde bir karar vermeye çalışırken ne konuşuyorlar? VAR kayıtlarının yayınlanan bölümlerinde, 'Atilla Bey, lütfen gelip bakar mısınız? Burada görüyor musun Atilla Bey...' diye nezaketli konuşuyorsunuz. Ben buraları dinlemek istiyorum.

"İkinci yarıdaki hakem performansını da bir kişi kabul edemez"

Süper Lig'in en iyi hakemlerinden birinin muhteşem ötesi, hatalarla dolu bir performansını izledik. Konuşulacaksa bu maçtan sonra konuşacaksın hakemle ilgili. 3-0 kazandın, ikinci yarıda iyi oynadın, Kayserispor oyundan düştü. Beşiktaş'la ilgili klasik ilk yarı siyah, ikinci yarı beyaz yine aynen öyle oynadı. İlk yarı simsiyah bir Beşiktaş, kabul edilebilir bir oyun yok. Ama ikinci yarıdaki hakem performansını da bir kişi kabul edemez, şaka gibiydi! Atilla Karaoğlan nasıl bu kadar peş peşe hatalar yapabilirsin."