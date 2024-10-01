BUDO seferlerine hava engeli: Bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün için planlanan bazı seferleri, hava şartları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.Abone ol
Marmara Bölgesi'ndeki hava şartları deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. BUDO, bazı seferleri iptal etti.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)."