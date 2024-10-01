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BUDO seferlerine hava engeli: Bazı seferleri iptal edildi

BUDO seferlerine hava engeli: Bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün için planlanan bazı seferleri, hava şartları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

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Marmara Bölgesi'ndeki hava şartları deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. BUDO, bazı seferleri iptal etti.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)."

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