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İstanbul'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye para cezası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye para cezası

İstanbul Zeytinburnu'nda trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye 10 bin 15 lira para cezası kesildi.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün dün D100 kara yolu Cevizlibağ mevkisinde trafikte makas atarak ilerlediği görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, araç sürücünün A.K. olduğu belirlendi.

Yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 10 bin 15 lira para cezası uygulandı.

Sürücü A.K. hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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