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Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze'nin türbansız hali ifşa edildi! Söylemezsem Olmaz ekibine tepki yağıyor

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Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze'nin türbansız hali ifşa edildi! Söylemezsem Olmaz ekibine tepki yağıyor

Söylemezsem Olmaz adlı magazin ekibi, Kadir Ezildi'nin geçtiğimiz günlerde şatafatlı bir şekilde nişanlanladığı Gamze Türkmen'in türbansız halini canlı yayında paylaştılar. Sosyal medya kullanıcılarını epey öfkelendiren bu hareket sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Kadir Ezildi'den de karşı hamle geldi. Ezildi nişanlısını paylaşarak "İyikim" dedi.

Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze'nin türbansız hali ifşa edildi! Söylemezsem Olmaz ekibine tepki yağıyor

TLC ekranlarında yayınlanan Temizlik Avcıları programı ile tanınan Kadir Ezildi, son programı En Hamarat Benim ile geniş bir hayran kitlesi elde etti. Ezildi son dönemde özel hayatıyla gündemde.

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Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze'nin türbansız hali ifşa edildi! Söylemezsem Olmaz ekibine tepki yağıyor

Yaptığı gösterişli nişanlar ve altınlarını sergilemesiyle eleştiri alan Kadir Ezildi'nin nişanlısı Erzurum'da yaşıyor. Gözlerden uzak kendi halinde bir hayatı olan Türkmen'e büyük ayıp yapıldı.

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Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze'nin türbansız hali ifşa edildi! Söylemezsem Olmaz ekibine tepki yağıyor

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz ekibi, tesettürlü olan Gamze Türkmen'in açık halini canlı yayında sansürsüz şekilde paylaştı.

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Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze'nin türbansız hali ifşa edildi! Söylemezsem Olmaz ekibine tepki yağıyor

"Bir şey söyleyeceğim, Kadir Ezildi'nin mahsun nişanlısı mıydı o gördüğümüz? Hani her yerden sakınan, kimselere göstermeyen, kıyamadığı. Ben şok!" diye konuya giren Pınar Eliçe'nin ardından Bilal Özcan'dan "Görgüsüzlük" çıkışı geldi.

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