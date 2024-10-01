Samsun'da kayığın alabora olması sonucu kaybolan balıkçının cesedi bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde, kayığın alabora olması sonucu kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Koşuköyü Mahallesi'nde 2 gün önce, avlanmak için açılan ve kayığının alabora olması sonucu denizde kaybolan Orhan Çorbacı'yı (35) arama çalışmalarına havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Kıyıdan arama çalışmalarına destek veren vatandaşlar kayaların olduğu yerde Orhan Çorbacı'nın cesedini gördü, olay yerine yakın olan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri cesedi sudan çıkardı.

Balıkçılar Cengiz Liman (70) ve Orhan Çorbacı 5 metrelik kayık ile avlanmak için 29 Eylül'de akşam saatlerinde denize açılmış, dönüş yolunda dalgaların artması nedeniyle kayık alabora olmuştu. Bu kişilerden Liman yüzerek kıyıya ulaşmış, Orhan Çorbacı ise bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.