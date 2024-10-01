Trafik cezalarına büyük zam kapıda! 2025'te en düşük ceza bile cep yakacak

EN DÜŞÜK TRAFİK CEZASI NE KADAR OLACAK?

Emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma, kasksız motosiklet kullanma ve geçiş hakkı vermeme gibi ihlaller için uygulanan en düşük trafik cezası 2024 yılında 690 TL'ydi. 2025 yılında bu kuralların ihlali durumunda sürücüler 1.000 TL ödemek durumunda kalacak. Başka bir deyişle 2025 yılında en düşük trafik cezası 1.000 TL olacak.