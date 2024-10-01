BIST 9.675
DOLAR 34,20
EURO 38,08
ALTIN 2.907,51

Trafik cezalarına büyük zam kapıda! 2025'te en düşük ceza bile cep yakacak

|
Trafik cezalarına büyük zam kapıda! 2025'te en düşük ceza bile cep yakacak

Trafik cezaları 2025 yılı itibarıyla Yeniden Değerleme Oranı ile yüzde 45'e kadar zam alacak. Böylece en düşük trafik cezası da belli oldu. İşte detaylar...

Trafik cezalarına büyük zam kapıda! 2025'te en düşük ceza bile cep yakacak

Trafik cezalarına büyük zam geliyor. 1 Ocak 2025​'ten itibaren yeniden değerleme oranı (YDO) ile yeni trafik cezaları artırılacak. 2024 yılı için YDO'nun yüzde 45 civarında olması öngörülürken, bu oranla birlikte en düşük trafik cezası da belli oldu.

18
Trafik cezalarına büyük zam kapıda! 2025'te en düşük ceza bile cep yakacak

EN DÜŞÜK TRAFİK CEZASI NE KADAR OLACAK?
Emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma, kasksız motosiklet kullanma ve geçiş hakkı vermeme gibi ihlaller için uygulanan en düşük trafik cezası 2024 yılında 690 TL'ydi. 2025 yılında bu kuralların ihlali durumunda sürücüler 1.000 TL ödemek durumunda kalacak. Başka bir deyişle 2025 yılında en düşük trafik cezası 1.000 TL olacak. 

28
Trafik cezalarına büyük zam kapıda! 2025'te en düşük ceza bile cep yakacak

En düşük hız limiti ihlali cezası, 2024 yılı için 1.506 TL olarak belirlenmişti. Ancak 2025'te Yeniden Değerleme Oranı ile bu cezanın 2.183 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

38
Trafik cezalarına büyük zam kapıda! 2025'te en düşük ceza bile cep yakacak

Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma sonucu verilen en yüksek trafik cezası ise 2024 yılı için 33.240 TL olarak belirlenmişti. Yeni yılda bu cezanın 48.198 liraya çıkması bekleniyor.

48