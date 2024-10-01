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Üç ilde eğitime ara verildi

Üç ilde eğitime ara verildi

Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ekim 2024 tarihinde eğitime bir gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

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Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ekim 2024 Salı günü eğitime bir gün ara verildi. Valilikler tarafından yapılan açıklamalarda, etkili olması beklenen şiddetli yağış ve fırtınaya bağlı olarak kentlerde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının geçici olarak kapatılacağı bildirildi. Bu karardan, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel kurslar da etkilenecek. Aynı zamanda, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Zonguldak Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda kent genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini açıklarken, engelli ve hamile kamu personelinin de izinli olacağını belirtti.

Bartın Valiliği de benzer bir kararla il genelindeki eğitim kurumlarında faaliyetlerin 1 gün durdurulacağını açıkladı. Kastamonu Valiliği ise meteorolojik verilere dayandırdığı açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle tüm eğitim kurumlarında bir günlük ara verildiğini ifade etti.

Valiliklerden yapılan açıklamalarda, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Özellikle kuvvetli yağışların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilerek, öğrencilerin ve kamu çalışanlarının güvenliğine öncelik verildiği vurgulandı.

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