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Burak Yılmaz, Kayserispor kariyerinde 3 kez galibiyet sevinci yaşadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Burak Yılmaz, Kayserispor kariyerinde 3 kez galibiyet sevinci yaşadı

Görevinden istifa ettiğini açıklayan Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı ekiple Trendyol Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşadı.

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Geçen sezonun 23. haftasındaki Antalyaspor maçı öncesi Kayserispor'un başına geçen Yılmaz, 6'sı bu sezon olmak üzere 22 lig müsabakasına çıktı.

Kayserispor, geçen sezon son 16 maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşarken bu sezon 3 puan alamadı.

Burak Yılmaz'ın ekibi söz konusu 22 müsabakanın 9'unda sahadan yenik ayrıldı.

Kayseri ekibi, bu periyotta 27 gol atarken, kalesinde 37 gol gördü.

Son olarak ligin 7. haftasında dün konuk ettiği Beşiktaş'a 3-0 yenilen Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, maçın ardından görevi bıraktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon topladığı 3 puanla 17'nci sırada yer alıyor.

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