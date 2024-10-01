BIST 9.566
DOLAR 34,20
EURO 37,98
ALTIN 2.910,41
HABER /  GÜNCEL

FED faiz indirimi sonrası Powell'dan açıklama! Piyasaların gözü buraya çevrildi, ilk ipucunu verdi 

FED faiz indirimi sonrası Powell'dan açıklama! Piyasaların gözü buraya çevrildi, ilk ipucunu verdi 

ABD Merkez Bankası (Fed), dört yılın ardından politika faizinde indirime gitme kararı aldı. Bu kararın hemen ardından, Fed Başkanı Jerome Powell'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Piyasaların merakla beklediği "Faiz indirimleri devam edecek mi?" sorusuna cevap veren Powell, "aceleci davranmayacağız" dedi

Abone ol

ABD Merkez Bankası (Fed), yaklaşık 4 yıl aradan sonra beklenen faiz indirimlerine nihayet başladı. Eylül ayında 4,5 yıl sonra ilk kez faiz düşürme kararı alan Fed​, politika faizini 4,75-5,00 bandına çekti. 2024 yılı içinde başka bir indirim kararı alıp almayacağı merakla beklenirken, Fed Başkanı Jerome Powell​'dan faiz politikalarına yönelik önemli açıklamalar geldi.

NABE etkinliğinde para politikası hakkında konuşan Powell, dikkatli adımlar atacaklarının altını çizdi.

Powell, hızlı faiz indirimleri​ konusunda aceleci davranılmayacağını vurgulayarak, "Fed, para politikasında zamanla daha nötr bir pozisyona geçecek. Yetkililer, karar alırken verilerin tamlığına odaklanacaktır" dedi.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: İsrail'in sabotajları Türkiye'ye mesaj
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: İsrail'in sabotajları Türkiye'ye mesaj
Kızlarını yurda yerleştirmek için yola çıkmışlardı! Bir aile yok oldu
Kızlarını yurda yerleştirmek için yola çıkmışlardı! Bir aile yok oldu
161 yıllık fener Çilesizlere emanet! Bakan Uraloğlu: "Böylesi tarihi yapıların korunması milli bir sorumluluk"
161 yıllık fener Çilesizlere emanet! Bakan Uraloğlu: "Böylesi tarihi yapıların korunması milli bir sorumluluk"
Üniversiteli Rojin'i arama çalışmaları 4'üncü gününde
Üniversiteli Rojin'i arama çalışmaları 4'üncü gününde
Samsun'da kayığın alabora olması sonucu kaybolan balıkçının cesedi bulundu
Samsun'da kayığın alabora olması sonucu kaybolan balıkçının cesedi bulundu
ABD'den İsrail'in Lübnan'a kara harekatına tam destek
ABD'den İsrail'in Lübnan'a kara harekatına tam destek
Burak Yılmaz, Kayserispor kariyerinde 3 kez galibiyet sevinci yaşadı
Burak Yılmaz, Kayserispor kariyerinde 3 kez galibiyet sevinci yaşadı
Ekmek İstanbul’da bazı ilçelerde yüzde 25 zamlandı! İşte yeni ekmek fiyatı
Ekmek İstanbul’da bazı ilçelerde yüzde 25 zamlandı! İşte yeni ekmek fiyatı
Üç ilde eğitime ara verildi
Üç ilde eğitime ara verildi
İstanbul'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye para cezası
İstanbul'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye para cezası
İzmir'de akılalmaz soygun! Çay kaşığı kullandı
İzmir'de akılalmaz soygun! Çay kaşığı kullandı
RAMS Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde Rapid Wien ile karşılaşacak
RAMS Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde Rapid Wien ile karşılaşacak