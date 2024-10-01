FED faiz indirimi sonrası Powell'dan açıklama! Piyasaların gözü buraya çevrildi, ilk ipucunu verdi
ABD Merkez Bankası (Fed), dört yılın ardından politika faizinde indirime gitme kararı aldı. Bu kararın hemen ardından, Fed Başkanı Jerome Powell'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Piyasaların merakla beklediği "Faiz indirimleri devam edecek mi?" sorusuna cevap veren Powell, "aceleci davranmayacağız" dediAbone ol
ABD Merkez Bankası (Fed), yaklaşık 4 yıl aradan sonra beklenen faiz indirimlerine nihayet başladı. Eylül ayında 4,5 yıl sonra ilk kez faiz düşürme kararı alan Fed, politika faizini 4,75-5,00 bandına çekti. 2024 yılı içinde başka bir indirim kararı alıp almayacağı merakla beklenirken, Fed Başkanı Jerome Powell'dan faiz politikalarına yönelik önemli açıklamalar geldi.
NABE etkinliğinde para politikası hakkında konuşan Powell, dikkatli adımlar atacaklarının altını çizdi.
Powell, hızlı faiz indirimleri konusunda aceleci davranılmayacağını vurgulayarak, "Fed, para politikasında zamanla daha nötr bir pozisyona geçecek. Yetkililer, karar alırken verilerin tamlığına odaklanacaktır" dedi.