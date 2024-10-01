Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: İsrail'in sabotajları Türkiye'ye mesaj

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail ordusunun Lübnan'a kara harekatı başlatmasıyla ilgili "Savaşın sadece Orta Doğu ile sınırlı kalacağını düşünenler yanılmaktadır. Sürek avı etki alanını genişleterek neredeyse vatanımızın sınırlarına dayanacaktır. İsrail'in sabotajlarının Türkiye'ye mesaj olduğunu inkar etmek söz konusu değildir." dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, yen yasama yılında partisinin ilk grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin gündeminde İsrail'in Lübnan'a saldırısı vardı.

Bahçeli, ayrıca Sinan Ateş cinayeti davasıyla ilgili MHP yönetimini hedef göstermekle suçladığı CHP ve Halk TV için "Halk TV ve CHP, ayağınızı denk alın, 4 soytarı muhabirle Milliyetçi Hareket Partisini sorgulayamazsınız, sorgulatmayız!" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İnsani krizler tıpkı bir volkan ağzı gibi patlamaktadır. Yer küreyi umutsuzluğa sevk eden mevcut statükonun tahliyesi gerekmektedir. Hedef alınan milli birlik ve varlığımızdır. Dağıtılmak istenen birliğimizdir. Tüm dünya duysun ki önümüz şehit, dirimiz yiğit, karşımızdakiler müfrit, direncimiz ve diyaretimiz müthiştir. Şansını denemek isteyen buyursun gelsin. Cumhur İttifakı'nı yaşatacağız. Devşirilmiş ve DEM'lenmiş fosillere meydanı bırakmayacağız.

"Bölgesel savaş çıkmıştır"

Uluslararası düzenin itibar ve inandırıcılığı kalmadığı ortadadır. Batı dünyası değerleri ile taçlandırılan sistem bütünü ile teklemiş ve sonunda tıkanmıştır. Bu yapının sürdürülebilir olması zorlamadır. Küresel vicdan sessizliğe bürünmüştür. İsrail zorbalıkların yenisini eklerken Lübnan ve Suriye'ye bomba yağdırmaktadır. Bölgesel savaş çıkmıştır. Savaşın yaşanması için daha neyin olması beklenmektedir. Savaş çıkacağı kadar çıkmıştır. İsrail kontrolden çıkmış haydut devlet örneğinin son örneğidir. ABD takviyeli İsrail terör devleti orta Doğu'nun tamamına musallat olmuş, suikastlarını otomatiğe bağlamıştır. Nasrallah'ın katli ve diğer operasyonlar başka yorum yapmamıza engeldir. Savaşın sadece Orta Doğu ile sınırlı kalacağını düşünenler yanılmaktadır. Sürek avı etki alanını genişleterek neredeyse vatanımızın sınırlarına dayanacaktır. İsrail'in sabotajlarının Türkiye'ye mesaj olduğunu inkar etmek söz konusu değildir. Haniye'nin Nasrallah'ın sonra ile ölümleri birbirleri ile bağlantılı vahim olaylardan bazılarıdır. Küresel güçler orta Doğu'ya darbe indirmektedir. BM'nin acilen devreye girip müdahale etmesini bırakın bu takati bile yok.

"BMGK'nin fonksiyonel yapısı değişmeli"

Geldiğimiz bu aşamada BMGK'nin fonksiyonel yapısı değişmeli aksi halde toplantıların boykotu gündeme alınmalıdır. Aynı zamanda ülkelerin eşit katılımıyla alternatif dünya birliği konusunda çalışmalar hızlanmalıdır.

"Kral, sultan, emir unvanı taşıyanlar bunun hesabını nasıl verecektir"

İsrail saldırıları karşısında üç maymunu oynayanların ne diyeceği önemsizdir. Dünya 5 ülkenin ağzına bakmaktan kurtulmalıdır. İslam ülkeleri de sesini yükseltmelidir.

Kral, sultan, emir unvanı taşıyanlar bunun hesabını nasıl verecektir. İslam ülkeleri nereye gitmiş, nereye gizlenmişlerdir. Ayıp değil midir, yazık değil midir. Bugün olmayacaksa ne zaman milli birlik meşalesi yakılacaktır.

1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin hayat bulması bölge ve dünya barışı için kilit önemdedir. Türkiye ile Suriye daha fazla oyalanmadan buluşmalı ve milli birlik unsurlarımız tetikte olmalıdır. Uyanık halde durmak en önemli önceliklerimizden biridir.

Bu yasama yılında yeni anayasanın ele alınacağını düşünüyorum. Sivil anayasayı kazandırmak yeni yüzyılın en büyük başarısı olacaktır. Sorumluluk bilinci ile harekete geçmemiz gerekiyor. Öğretmenlik meslek kanını ile 9. yargı paketinin kısa sürede yasalaşacağına inanıyorum. MHP milletimize verdiği sözleri birer birer tutacaktır. İttifakımız Türkiye Yüzyılının bayraktarıdır. Bu tuhaf üsluba bakın ki kendi ittifakına iyiler bizim ittifakımıza kötüler demesi yüzsüzlüktür.

"Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın"

Ne kadar Türkiye karşıtı varsa bir olmuş görülen bir cinayet davası ile MHP'yi şerefsizce suçlamaya kalkmıştır. Bazı parti genel başkanları, kifayetsiz muhabirler ayak üstü mahkeme kurup savcı ve hakim rolüne soyunup arkadaşlarımızı yargılamaya girişmiştir. Önce aynaya bakacaklar, şeref ve haysiyetleri el verdiği ölçüde konuşacaklar. Malum davanın duruşmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Bizim için yeterlidir. MHP'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere MHP ve ülkü ocaklarını çiğnetmem. Alayını birden heyecanla beklerim. Özgür Özel, iddialıların şahsın gibi çürüktür.

Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, akbabaların da katlarını yolarız. Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın. 4 soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız.