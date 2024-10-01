Yalı Çapkını'nın final tarihi belli oldu! Öznur Serçeler ağzından kaçırdı

Başrolünde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi, yeni sezona da iddialı başladı. Yeni oyuncular diziye dahil olurken, ayrılıklar da yaşandı. Dizide Asuman karakteriyle yer alan Öznur Serçeler, Yalı Çapkını dizisinin final tarihini açıkladı.

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Üç sezondur ekranda olan Yalı Çapkını​ dizisinin ne zaman final​ olacağı belli oldu. Seyircisini üzecek haberi dizinin yeni sezonunda ayrılık kararı alan Öznur Serçeler duyurdu. "Kesin değil" diyen Öznur Serçeler, Yalı Çapkını'nın final tarihini ağzından kaçırdı.

Öznur Serçeler verdiği röportajda Yalı Çapkını dizisinin final tarihi açıkladı. Diziden ayrılan Öznur Serçeler, “Ben ayrılık gibi hissetmedim. Hep söylüyoruz ya yeri özel. Ama Yalı Çapkını artık benim için belli bir aşamayı tamamlamıştı. Zaten bu sezon galiba final yapacak. 4. sezon olmayacak diye biliyorum. Tabii belki değişebilir belki değişmez ama 3. sezonda bitecek” ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını dizisinin ilk sezonundan itibaren yer alan Öznur Serçeler, bu sezon diziden ayrılma kararı aldı. Öznur Serçeler, merakla beklenen dizi Holding​'in ekibine katıldı. Öznur Serçeler’in daha önce Bade İşcil’in adının geçtiği Ceyda rolünü oynayacağı öğrenildi. İşcil projeden hazırlık süreci uzadığı için ayrıldığı öğrenildi.