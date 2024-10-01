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Annesi çığlık atınca fark edip koştular! 2 yaşındaki Ege'den kahreden haber

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Annesi çığlık atınca fark edip koştular! 2 yaşındaki Ege'den kahreden haber

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yazlık sitede denize giren 2 yaşındaki çocuk boğuldu.

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Denizciler Mahallesi'ndeki yazlık sitede konaklayan Büşra S, 2 yaşındaki oğlu Ege S'nin denize girdiğini fark etti.

Annenin bağırmasıyla kıyıya giden vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan çocuk, özel araçla Bozyazı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ege S, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmadı. Çocuğun cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri annenin ifadesine başvurdu.

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