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Polis memurunun evine giren hırsızlar silah ve ziynet eşyası çaldı

Polis memurunun evine giren hırsızlar silah ve ziynet eşyası çaldı

Samsun'un Atakum ilçesinde polis memurunun evinden silah ve ziynet eşyası çalan 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, bir polis memurunun Esenevler Mahallesi'ndeki evinden tabanca ile yaklaşık 200 bin liralık ziynet eşyasının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, zanlıları ve adreslerini tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, kadın zanlı S.K. ile B.E. ve S.K'yi Samsun, diğer kadın şüpheli R.Y'yi ise Kırıkkale'de yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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