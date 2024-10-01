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İsrailli aşırı sağcı grup, Lübnan'ın güneyinde yerleşim için ev ilanı yayınladı

İsrailli aşırı sağcı grup, Lübnan'ın güneyinde yerleşim için ev ilanı yayınladı

Lübnan'ın güneyini ilhak etmek ve burada Yahudi yerleşim yerleri kurmak isteyen İsrailli aşırı sağcı bir grup, bu hedef doğrultusunda emlak ilanları yayınlamaya başladı.

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"Güney Lübnan Yerleşim Hareketi" adlı grup, Telegram'da modern bir evin fotoğraflarını ve askeri üniforma giymiş İsrailli ailenin yer aldığı ilan paylaştı.

İlanda hayali bir evin detayları verilirken, bölgenin yeni bir İbranice isim alacağı ileri sürüldü.

Grup, Lübnan’ın güneyini Tevrat'ta geçen Aşer ve Naftali kabilelerinin tarihi bölgesi olarak görüyor ve burayı vadedilmiş topraklar olarak nitelendiriyor.

İsrailli grubun yayınladığı ilan metninde geçen ifadeler şu şekilde:

"Lübnan’da ev alma zamanı! Hizbullah liderliğinin, Nasrallah da dahil, ortadan kaldırılmasından ve muhteşem çağrı cihazları saldırısından sonra siz de büyük bir ev, karlı dağ manzarası ve atalarımız Aşer ve Naftali kabilesinin çocuklarının mirasında sıcak bir topluluk hayali mi kuruyorsunuz? Bu hayale sadece bir stratejik karar kadar uzaktayız: Lübnan’ın güneyini ezmeye devam etmek ve sakinlerinin geri dönmesine izin vermemek! Bunun gerçekleşmesine yardımcı olun, bize katılın!"

Grubun mesajları, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine kara harekatı düzenleyebileceği yönündeki açıklamaların ardından geldi.

Lübnan, bir haftadır İsrail'in hava saldırılarına maruz kalırken, şimdiye dek yüzlerce kişi öldü, binlerce kişi de bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

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