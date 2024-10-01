BDDK'nın kararı kafaları karıştırdı! Hangi borçlar yapılandırma kapsamına girdi?

Borç batağının arttığı bu günlerde düzenlenen ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırmasında ayrıntılar belirginleşiyor. Kredi ve kredi kartı borçları, 60 aya kadar yapılandırılabilecek. BDDK'nın kararındaki tarih detayı bazı kafa karışıklıklarına yol açtı.

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26 Eylül tarihinden önce gecikmeye düşmüş krediler yapılandırma kapsamına alınacak. Bu tarihten sonraki borçların yapılandırma kapsamına alınıp alınmayacağı, vadesi gelmeyen taksitlerin yapılandırılabileceği henüz bilinmiyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi ve kredi kartı borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili önemli bir karar yayımladı. 26 Eylül 2024 tarihli karar, borçlu bireyler için bazı düzenlemeler getirdi. Ancak kararın uygulama detayları ve tarihleri konusunda bazı kafa karışıklıkları ortaya çıktı.

Önce gecikmeye düşmüş krediler yapılandırma kapsamına alınacak

BDDK'nın yayımladığı karar metninde, yapılandırma için kritik tarih olarak 26 Eylül belirlendi. Bu tarihten önce kullandırılan krediler, borçlular tarafından yapılandırılabilir. Yapılandırma talep edebilmek için, 26 Eylül itibarıyla anapara veya faiz ödemelerinin tahsilinin 30 günden fazla gecikmiş olması gerekiyor. Yani, 26 Eylül tarihinden önce gecikmeye düşmüş krediler yapılandırma kapsamına alınacak.

Bireylerin, yapılandırma için başvuru yapabilmeleri adına 1 yıl içinde bu işlemi gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bu süre zarfında borçluların dikkat etmesi gereken en önemli husus, yapılandırma için geçerli olan kredi tarihleri.

NTV'de yer alan habere göre; kredi kartı borçlarıyla ilgili düzenlemede de benzer bir tarih vurgusu bulunuyor. Kredi kartı kullanıcılarının, 26 Eylül tarihine kadar asgari ödeme yapmamış olmaları şart. Bu şartı taşıyan kredi kartı borçları, yapılandırma kapsamına alınabilecek. Ancak birden fazla kredi kartı kullanımında, toplam borcun tamamı yapılandırma kapsamında olmayacak.

26 eylül sonrası yapılandırma

BDDK, borç yapılandırması için milat tarihini 26 Eylül olarak belirlemişken, bu tarihten sonraki borçların yapılandırma kapsamında olup olmayacağı henüz netleşmiş değil. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve bankalar, bu konuya ilişkin açıklama almak amacıyla BDDK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile görüşecek. Önümüzdeki günlerde TBB'nin bankalara bir yazı yazarak yapılandırmanın tüm ayrıntılarını netleştirmesi bekleniyor.

Yapılandırma ile ilgili henüz yanıtlanmamış birçok soru var. Bu sorular arasında, 26 Eylül'den sonraki borçların yapılandırma kapsamına alınıp alınmayacağı, vadesi gelmeyen taksitlerin yapılandırılabileceği ve yapılandırılan kartların açık kalması gerekip gerekmediği bulunuyor. Ayrıca, yapılandırma sürecini başlatıp taksidini ödemeyenler için yeni bir yapılandırma imkanı olup olmayacağı da merak ediliyor.

Kredi ve kredi kartı borçları, 60 aya kadar taksitlendirilebilecek

Kredi kartındaki her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırma sonrası kredi kartında kalan borcun kullanımına devam edilebilecek. Örneğin, 100 bin lira borcun 50 bin liralık kısmı yapılandırıldığında, kart sahipleri kalan 50 bin liralık dilimi kullanmaya devam edebilecek.

Yapılandırmada uygulanacak faiz oranı ise yüzde 3,11 olarak belirlendi. Örneğin, 50 bin liralık borcun 12 aya taksitlendirilmesi durumunda toplam geri ödeme 64 bin lirayı bulacak ve aylık taksit tutarı 5 bin 340 lira olacak. 50 bin lira borcun 60 ay vade ile taksitlendirilmesi halinde ise toplam ödeme 133 bin liraya ulaşacak ve aylık taksit 2 bin 228 lira olarak asgari ödeme tutarına eklenecek.