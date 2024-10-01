Bakan Yerlikaya: "Türkiye Yüzyılı'nı huzurun yüzyılı yapacağız"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin, güvenlik ihtiyacını karşılamada ve Türkiye'yi olası tehditlere karşı korumada önemli bir rol üstlendiğini bildirdi. Jandarma ve sahil güvenliğin daha da güçlenmesi için el birliğiyle çalışacaklarını söyleyen Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı'nı huzurun yüzyılı yapacağız. Bunun için gece gündüz durmayacağız" dedi.

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Bakan Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'ndaki 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, yeni akademik yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

2016 yılında kurulan söz konusu akademiden bugüne kadar 34 bin 775 öğrencinin mezun olduğunu, Jandarma Teşkilatının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının gücüne güç kattığını belirten Yerlikaya, "Bugün de akademimizde 7 bin 208 öğrencimiz eğitim görüyor. Bu büyük bir mutluluk." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, öğrencilere hitaben, "Bu akademiye büyük bir milli bilinç ve şuurla geldiniz ve eğitimlerinizi büyük bir başarı ve fedakarlıkla taçlandırarak milletimizin huzuru, vatanımızın güvenliği için cansiparane çalışan, bu uğurda şehitler ve gaziler veren Jandarma Genel Komutanlığımız ile Sahil Güvenlik Komutanlığımıza katılacaksınız, şanlı üniformanızı giyeceksiniz. Devletimize ve milletimize sadakatten, hukuka ve demokrasiye bağlılıktan asla ayrılmayacaksınız." diye konuştu.

"Jandarma kanun ordusudur, toplumsal huzurun teminatıdır"

Jandarma denildiğinde akla, emniyet, asayiş, huzur, sükun, disiplin, dirlik ve düzeninin geldiğini belirten Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Jandarma kanun ordusudur, toplumsal huzurun teminatıdır. Jandarma güvenliğin kalesidir, jandarma her zaman ve her yerde. İyi günde ve kötü günde, milletimizin birliğini ve refahını sağlayan mihenk taşıdır. 185 yıllık çınarımız olan Jandarma Teşkilatımız, Genelkurmay Başkanlığına bağlı, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan askeri bir güvenlik ve kolluk kuvvetiydi. Jandarmamız, 27 Temmuz 2016 tarihinde tüm yönleriyle, İçişleri Bakanlığımıza bağlandı. Bu yeni düzenleme ile artık jandarmamız askeri kolluk değil, genel kolluk gücü oldu. Mülki ve adli görevlerinde genel kolluk olarak üzerine düşen sorumluluğu fedakarca yerine getirmektedir."

Bakan Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı subay ve astsubay adayı öğrencilerine hitaben, "Sizler en fırtınalı denizlerin yılmayan kahramanı, Mavi Vatan'ımızın bekçilerisiniz. Deniz hudutlarımızda ve sahillerimizde güvenlik hizmetlerini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımız, devletimizin ve milletimizin deniz hak ve menfaatlerini kahramanca koruyor. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin denizlerdeki yegane kolluk gücü, aklı ve eli sizlersiniz. Denizlerde yardıma ihtiyacı olana uzanan yardım ve şefkat elimiz sizlersiniz. Denizlerde huzursuzluk ve haydutluk yapanlara da inen demir yumruğumuz sizlersiniz. Özellikle Ege'nin sularında boğulan insanlığa can simidi olanda sizlersiniz." dedi.

Güvenliğin, tarih boyunca insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu gereksinimlerinin başında geldiğine işaret eden Yerlikaya, ilk çağlardan günümüze, artan risk ve tehditlere bağlı olarak, güvenliğin muhteva alanı genişlese de güvende kalma ve güvende hissetme arzusunun daima baki kaldığına dikkati çekti.

Yerlikaya, binlerce yıllık devlet geleneğine baktıkları zaman, kurulan bütün devletlerde emniyet ve asayiş işlerini yürüten kurum ve yöneticilerinin olduğunu anlattı.

"Tehditlere karşı korumada önemli bir rol üstlenmekte"

Asya Hun İmparatorluğu'nun aynı zamanda Türk kolluk tarihinin de başlangıcı olduğunu anımsatan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimiz, güvenlik ihtiyacını karşılamada ve ülkemizi olası tehditlere karşı korumada önemli bir rol üstlenmektedir. Kuruluşundan bu yana güvenlik alanındaki yetkinliği ve önderliği ile tanınan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, vatan müdafaasında tüm yaşamınız boyunca size rehberlik edecektir. Bütün gayretimiz, ülke sathının tamamında, çağın gerekliliklerine uygun donanım ve yeterliliklere sahip, tüm vatandaşlarımızın huzur ve sükununu temin edecek vatan evlatları yetiştirmektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bu misyonu şiar edinmiştir."

Yerlikaya, kolluğun öncelikli görevinin, suçun işlenmesini önlemek olduğuna vurgu yaparak, bu noktada, suç henüz meydana gelmeden, suçu oluşturan bireysel ve sosyal faktörlerin dikkatle ve daima kontrol edildiğinde suçu önlemede başarılı olacaklarını bildirdi.

Yeri ve zamanı öngörerek, önleyici tedbirlerin geliştirilmesi gerektiğini de belirten Yerlikaya, "Ancak gerçekleşen suç durumunda, adaletinin sağlanması adına suçluların tespiti ve yakalanması da yine kolluğun sorumluluğundadır. Bu sorumluluk alanlarında faaliyetlerini yerine getirmek adına kolluk güçlerimize birçok farklı yetki verilmektedir. Bu yetkiler kullanılırken temel hak ve özgürlüklere müdahale sınırlarını koruyacak ve bundan asla taviz vermeyeceksiniz. Hukuka bağlılık sınırları içerisinde hareket eden kolluk personelimiz, vatandaşın devlete olan güveninin inşasındaki en önemli rolü üstlenmektedir." diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı'nı huzurun yüzyılı yapacağız"

Yerlikaya, emniyet ve asayişin sağlanmasından sorumlu olan kolluk hizmetlerinde, bilimsel yaklaşımı ve profesyonelleşmeyi kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu dönüşümün başat aktörü ise Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimizdir. Jandarmamız, emniyetimiz, sahil güvenliğimiz ne kadar güçlü olursa biliyoruz ki asayiş hizmetlerimiz de o kadar başarılı olur. Jandarmamızın, sahil güvenliğimizin daha da güçlenmesi adına el birliğiyle çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye idealine doğru emin adımlarla yürürken, Türkiye Yüzyılı'nı huzurun yüzyılı yapacağız. Bunun için gece gündüz durmayacağız."

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin, Türkiye'nin güvenliği ve huzurunun sağlanması konusunda büyük bir misyon üstlendiğini söyledi.

Akademi Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu ise konuşmasında, akademinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.