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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Android 16'nın ismi için büyük sürpriz! Türk tatlısını tercih ettiler

Android 16'nın ismi için büyük sürpriz! Türk tatlısını tercih ettiler

Google'ın yeni işletim sistemi Android 15 daha tüm cihazlara gelmeden, Android 16 sürümünün tatlı ismi belli oldu. Ortaya çıkan bulgulara göre, bu sürümde Türk mutfağının efsane tatlılarından biri kullanılacak.

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Geçtiğimiz aylarda duyurulan Android​ 15 işletim sistemi henüz bütün akıllı telefonlara gelmemişken, şimdi Android 16 sürümünde kullanılacak tatlı adı Android Open Source Project (AOSP) veritabanında ortaya çıktı. Google​, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından birini tercih etti.

Bilindiği üzere Google, Android sürümleri için alfabetik sırayla bir tatlı ismi belirliyor. Android 10'a kadar, tatlılar ilgili versiyonun ana ismi olarak kullanılıyordu. Android 15'in ismi "Vanilla Ice Cream" idi ve bu sıraya göre Android 16'nın tatlı adının W harfi ile başlaması öngörülüyordu. Ancak öyle olmayacak.

"Android Authority" sitesinin haberine göre, AOSP'nin kaynak kodlarında yer alan satırlarda, Android 16 için "Baklava" ifadeleriyle bahsedildi. Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görülebileceği üzere, "min_sdk_version" alanında "baklava" ibaresi yeni sürümün ismi olarak yer alıyor.

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