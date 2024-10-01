Türk Telekom'dan kampanya! Bireysel müşterilere özel hediyeler

Türk Telekom, 1-6 Ekim'de "Müşteri Deneyimi Haftası"na özel çekiliş kampanyasını hayata geçirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom uygulaması üzerinden kampanyaya başvuran bireysel müşteriler, telefon, tablet, akıllı saat, robot süpürge ve oyun konsolundan oluşan hediyelere çekiliş sonucunda ulaşabilecek.

Türk Telekom mobil müşterileri, uygulamada yer alan "Sil Süpür Oyunu"nu oynadıktan sonra Müşteri Deneyimi Haftası'na özel olarak özel sunulan günlük 2GB internet hediyesini de ücretsiz olarak alabilecek.

Ayrıca, bu haftaya özel olarak 1-4 Ekim'de Sultanbeyli Türk Telekom ofisini ziyaret eden müşteriler, ziyaretçi ekranında gösterilen QR kodu okutarak telefonda oynayacakları oyun ile pek çok hediyeden birini kazanabilecek.

Türk Telekom uygulamasını cep telefonuna indirip uygulamaya giriş yapan Türk Telekom mobil veya evde internet müşterileri, 1-6 Ekim'de uygulamadan çekilişe katılabiliyor. Çekilişe katılmak için uygulama ekranında çıkan kampanya katılım onay ekranından ya da uygulamanın ana sayfasında yer alan "Size özel fırsatlar" alanından onay vermek yeterli oluyor.

Çekilişe katılan Türk Telekom müşterileri, 5 adet Samsung Z Flip6 256GB telefon, 2 adet Sony Playstation 5 oyun konsolu, 3 adet Xiaomi Mi Robot Vacuum S10+ model robot süpürge, 10 adet Samsung Galaxy TAB A9+ 64 GB tablet ve 30 adet Xiaomi Redmi Watch 3 Active akıllı saat kazanma şansını elde edecek.