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Tokat'ta üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tokat'ta üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Tokat'ta yabancı uyruklu üniversite öğrencisi, arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu.

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Velid Heraki'den (21) bir süredir haber alamayan arkadaşları, evine gitti.

Altıyüzevler Mahallesi'ndeki evinin kapısını kırarak içeri giren arkadaşları, Heraki'yi yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Heraki'nin cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Heraki'nin epilepsi hastası olduğu öğrenildi.

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