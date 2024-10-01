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Tunç'tan Narin Güran cinayeti açıklaması: Soruşturmanın sonuna geldik

Tunç'tan Narin Güran cinayeti açıklaması: Soruşturmanın sonuna geldik

Diyarbakır'da yaşanan yürek yakan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Tunç, soruşturmayla ilgili "Bu süreç tamamlandığında ve iddianame hazırlandığında kamuoyu da bilgilendirilmiş olacak. Sürecin çok fazla uzayacağını düşünmüyorum. Soruşturma sürecinin sonuna geldik" dedi

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Diyarbakır'da yaşanan yürek yakan Narin Güran cinayetinde yeni ve çarpıcı bir gelişme yaşandı. Narin'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın gizli yürütüldüğünü bildirerek, sürecin sonuna gelindiğini açıkladı. Tunç, "Sürecin sonuna geldik. Soruşturma gizli ilerliyor. İddianame hazırlandığında kamuoyu da bilgilendirilmiş olacak" diye konuştu.

A Haber canlı yayınında konuşan Tunç'un açıklamaları şöyle:

"İfadeler alınıyor, otopsi raporları tekrar inceleniyor. Bu kapsamda DNA tespitleri ve kriminal inceleme sonuçları var araçlardan eşyalardan elde edilen bulgular var. Sonradan tespit edilen kamera görüntüleri var. Bu görüntüleri ses ve görüntü bakımından TÜBİTAK'ta inceleniyor. Adli tıp ve ifade tutanakları ile etkin bir soruşturma yapılıyor.

Katillerin bulunmasıyla ilgili başsavcılığımız yoğun bir çalışma sergiliyor. Tabii soruşturma gizli. Narin'in katillerine mutlaka ulaşılacak. Elde edilen bulgular ve ifadeler tüm bunlar bir süreç gerektiriyor.

Bu süreç tamamlandığında ve iddianame hazırlandığında kamuoyu da bilgilendirilmiş olacak. Sürecin çok fazla uzayacağını düşünmüyorum. Soruşturma sürecinin sonuna geldik."

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