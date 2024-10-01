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CHP yönetiminden milletvekillerine mesaj: TBMM açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta karşılanacak

CHP yönetiminden milletvekillerine mesaj: TBMM açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta karşılanacak

CHP,TBMM açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ayakta karşılama kararı aldı. Karar, CHP milletvekillerine tebliğ edildi.

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Önceki yıllarda CHP Grubu, Erdoğan Genel Kurula geldiğinde ayağa kalkmadı. Kılıçdaroğlu dönemi boyunca milletvekilleri yerlerinde oturarak Erdoğan’ı protesto etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre yeni yönetimiyle ilk defa yasama yılı açılışını gerçekleştirecek CHP, bu dönem öncekilerin aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince oturarak protesto etmeyecek.

Bunun yerine parti yönetiminden milletvekillerine ayağa kalkmaları ancak Erdoğan’ı alkışlamamaları yönünde mesaj gittiği öğrenildi.

Bazı vekillerin ise bu mesaja karşı tepki gösterdiği ve açılış sırasında kuliste bekleyeceği belirtildi. 

TV100 yazarı Barış Yarkadaş, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karar ile ilgili şunları söyledi: 

"CHP Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı ve AK PARTİ Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulu’na girdiğinde ayağa kalkacak. @tv100için edindiğim bilgiye göre, bu karar Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından vekillere tebliğ edildi. CHP’li vekiller, geçmiş dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulu’na girdiğinde ayağa kalkmıyordu. Vekiller, Erdoğan salondan çıkarken ayağa kalkıyordu."

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