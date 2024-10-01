Devlet Bahçeli, TBMM açılışında DEM'li vekillerle tokalaştı

TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışına katılan Devlet Bahçeli, Genel Kurul'da DEM Parti Grubu ile de selamlaşarak yerine oturdu.

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TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı ile yeni dönem başladı. Düzenlenen toplantıda tüm partiler eksikler olsa da Genel Kurul'da yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitap ettiği programın öncesinde Genel Kurul'da vekiller ve liderler birbirleriyle selamlaştı.

Toplantıda hazır bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, diğer parti mensuplarıyla selamlaştı.

DEM'Lİ VEKİLLERLE TOKALAŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile selamlaşan Bahçeli, DEM Parti Grubu'yla da tokalaştı.

Bahçeli'nin burada DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın da aralarında bulunduğu isimlerle tokalaşma anları kameralara yansıdı.

TBMM Genel Kurulu'ndaki görüntüler sosyal medyada gündem oldu.