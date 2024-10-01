BIST 9.351
DOLAR 34,21
EURO 37,91
ALTIN 2.930,34
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Osimhen'den Galatasaraylıları yıkan haber! Avrupa maçında yok

Osimhen'den Galatasaraylıları yıkan haber! Avrupa maçında yok

Galatasaray, Victor Osimhen'in yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Abone ol

Galatasaray Kulübü, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in sol üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 7. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen’in tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rigas Skola maçında forma giyemeyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Hizbullah, Mossad karargahını vurdu
Hizbullah, Mossad karargahını vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılayan Özgür Özel'den açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılayan Özgür Özel'den açıklama
Nedim Şener'den Saygı Öztürk'ün 'İmamoğlu: İşte benim diplomam' yazısına tepki: Okurları işletti
Nedim Şener'den Saygı Öztürk'ün 'İmamoğlu: İşte benim diplomam' yazısına tepki: Okurları işletti
Devlet Bahçeli, TBMM açılışında DEM'li vekillerle tokalaştı
Devlet Bahçeli, TBMM açılışında DEM'li vekillerle tokalaştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan ve tahliye açıklaması!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan ve tahliye açıklaması!
NATO’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a işbirliği mesajı
NATO’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a işbirliği mesajı
Malatya'da yolcu otobüsüyle traktör çarpıştı! Kazada 1 kişi öldü
Malatya'da yolcu otobüsüyle traktör çarpıştı! Kazada 1 kişi öldü
PKK'ya katılmak için Ağrı'ya gelen kadına yardım eden 2 şüpheli yakalandı
PKK'ya katılmak için Ağrı'ya gelen kadına yardım eden 2 şüpheli yakalandı
Tokat'ta üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
Tokat'ta üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'e girişinde ayağa kalkmayan milletvekilleri ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'e girişinde ayağa kalkmayan milletvekilleri ortaya çıktı
Tunç'tan Narin Güran cinayeti açıklaması: Soruşturmanın sonuna geldik
Tunç'tan Narin Güran cinayeti açıklaması: Soruşturmanın sonuna geldik
Emine Erdoğan'dan "Dünya Yaşlılar Günü" mesajı
Emine Erdoğan'dan "Dünya Yaşlılar Günü" mesajı