İran'dan İsrail'e hava saldırısı! Sirenler çalıyor...

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e füzeler atıldığını ve Tel Aviv dahil birçok bölgede sirenlerin çaldığını duyurdu. Halk, uyarıları dikkate alarak güvenli yerlerde kalmaya çağrıldı.

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İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "kısa süre önce" İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi.

Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.

Bu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.