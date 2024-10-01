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Arda Güler'den Ancelotti'ye rest! İsterseniz gideyim

Arda Güler'den Ancelotti'ye rest! İsterseniz gideyim

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, oynama süresi konusunda yaşadığı memnuniyetsizliği teknik direktör Carlo Ancelotti'ye iletti.

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Geçen sezon Real Madrid'e imza atan Arda Güler için şu sıralar işler pek yolunda gitmiyor.

Arda Güler, Ancelotti'yle görüşme yaptı

Madrid derbisinde son dakika golüyle 3 puanı kaçıran Real Madrid'de maçta süre alamayan Arda Güler'in maçın ardından Carlo Ancelotti ile bir görüşme yaparak sert çıkıştığı iddia edildi.

"Eğer oynamayacaksam gideyim"

Maçın ardından İspanya basınından Arda Güler'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Defensa Central'in Real Madrid portalı olan Real Madrid Exclusivo'da yer alan habere göre Atletico Madrid deplasmanında süre alamadığı için çok mutsuz olan milli futbolcu maçın ardından İtalyan teknik adama gidip 'Eğer oynamayacaksam gideyim' dedi.

Devre arasında ayrılık ihtimalini değerlendirebilir

Haberde Arda'nın Mbappe'nin de yokluğunda süre alacak kapasitede olduğunu düşündüğü ve ilerleyen dönemde de beklediği şansları bulamaması halinde devre arası transfer döneminde ayrılık ihtimalini değerlendirebileceği ifade edildi.

Henüz skor katkısı yapamadı

19 yaşındaki milli futbolcumuz bu sezon Real Madrid formasıyla 8 maçta toplam 257 dakika süre aldı. Arda'nın gol ya da asisti bulunmuyor.

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