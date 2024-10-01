Sivas'ta panik yaratan deprem!

Sivas Gürün'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 7 kilometre, Kandilli Rasathanesi ise 5 kilometre olarak kaydetti.

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Sivas Gürün'de saat 18.01'de bir deprem meydana geldi. 3.1 büyüklüğündeki depremin derinliği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 7 kilometre olarak kaydedildi.

Olumsuz bir durum yok

Kısa süreli paniğe neden depremle ilgili herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmazken Kandilli Rasathanesi ise deprem derinliğini 5 kilometre olarak ölçtü.