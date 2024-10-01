BIST 9.351
DOLAR 34,21
EURO 37,85
ALTIN 2.933,85
HABER /  GÜNCEL

Sivas'ta panik yaratan deprem!

Sivas'ta panik yaratan deprem!

Sivas Gürün'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 7 kilometre, Kandilli Rasathanesi ise 5 kilometre olarak kaydetti.

Abone ol

Sivas Gürün'de saat 18.01'de bir deprem meydana geldi. 3.1 büyüklüğündeki depremin derinliği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 7 kilometre olarak kaydedildi.

Olumsuz bir durum yok

Kısa süreli paniğe neden depremle ilgili herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmazken Kandilli Rasathanesi ise deprem derinliğini 5 kilometre olarak ölçtü.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'dan İsrail'e hava saldırısı!
İran'dan İsrail'e hava saldırısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan ortak basın toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan ortak basın toplantısı
ABD'nin operasyon elmanı Michael Rubin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için alçak ifade
ABD'nin operasyon elmanı Michael Rubin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için alçak ifade
Osimhen'den Galatasaraylıları yıkan haber! Avrupa maçında yok
Osimhen'den Galatasaraylıları yıkan haber! Avrupa maçında yok
Hizbullah, Mossad karargahını vurdu
Hizbullah, Mossad karargahını vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılayan Özgür Özel'den açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılayan Özgür Özel'den açıklama
Nedim Şener'den Saygı Öztürk'ün 'İmamoğlu: İşte benim diplomam' yazısına tepki: Okurları işletti
Nedim Şener'den Saygı Öztürk'ün 'İmamoğlu: İşte benim diplomam' yazısına tepki: Okurları işletti
Devlet Bahçeli, TBMM açılışında DEM'li vekillerle tokalaştı
Devlet Bahçeli, TBMM açılışında DEM'li vekillerle tokalaştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan ve tahliye açıklaması!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan ve tahliye açıklaması!
NATO’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a işbirliği mesajı
NATO’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a işbirliği mesajı
Malatya'da yolcu otobüsüyle traktör çarpıştı! Kazada 1 kişi öldü
Malatya'da yolcu otobüsüyle traktör çarpıştı! Kazada 1 kişi öldü
PKK'ya katılmak için Ağrı'ya gelen kadına yardım eden 2 şüpheli yakalandı
PKK'ya katılmak için Ağrı'ya gelen kadına yardım eden 2 şüpheli yakalandı