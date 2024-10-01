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İsrail'de silahlı saldırı: 4 ölü 7 yaralı!

İsrail'de silahlı saldırı: 4 ölü 7 yaralı!

İsrail'in Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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İsrail'in Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrail polisinden aktardığı habere göre, Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü.

Saldırıda 7 kişinin çeşitli şekillerde yaralandığı, 2 saldırganın ise "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, silahlı saldırının Yafa kentinde iki ayrı meydanda düzenlendiğini bildirdi.

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