BIST 9.351
DOLAR 34,21
EURO 37,88
ALTIN 2.925,31
HABER /  DÜNYA

İran, ilk kez hipersonik "Fettah" füzelerinin kullanıldığını açıkladı

İran, ilk kez hipersonik "Fettah" füzelerinin kullanıldığını açıkladı

İran devlet televizyonunun haberine göre, İsrail'e düzenlenen füze saldırısında sahip oldukları yüksek hız sayesinde hava savunma kalkanlarını aşabilen hipersonik sınıfı Fettah-1 füzeleri kullanıldı.

Abone ol

Haberde, "Devrim Muhafızları Ordusu, ilk kez Fettah hipersonik füzelerle, radar ve Arrow 2 ve 3 füzelerini yönlendiren füze savunma kalkanını yok etti." ifadelerine yer verildi.

İran, akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'ın İsrail'e füze saldırısı sonrası Donald Trump'tan açıklama
İran'ın İsrail'e füze saldırısı sonrası Donald Trump'tan açıklama
BM Genel Sekreteri duyurdu: Acil ateşkese ihtiyaç var
BM Genel Sekreteri duyurdu: Acil ateşkese ihtiyaç var
İsrail: Bu gece tüm Orta Doğu genelinde güçlü saldırılar yapacağız
İsrail: Bu gece tüm Orta Doğu genelinde güçlü saldırılar yapacağız
İran Cumhurbaşkanı: Tehditlere karşı kararlıyız, İran'la çatışmaya girmeyin
İran Cumhurbaşkanı: Tehditlere karşı kararlıyız, İran'la çatışmaya girmeyin
İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki "askeri yasak bölgeleri" genişletti
İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki "askeri yasak bölgeleri" genişletti
Altının kilogram fiyatı 3 milyon lirayı geçti
Altının kilogram fiyatı 3 milyon lirayı geçti
Vatandaşların mağduriyetini gündeme getiren Ekol TV'ye tehdit!
Vatandaşların mağduriyetini gündeme getiren Ekol TV'ye tehdit!
İsrail'de silahlı saldırı: 4 ölü 7 yaralı!
İsrail'de silahlı saldırı: 4 ölü 7 yaralı!
Arda Güler'den Ancelotti'ye rest! İsterseniz gideyim
Arda Güler'den Ancelotti'ye rest! İsterseniz gideyim
Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi
Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi
Sivas'ta panik yaratan deprem!
Sivas'ta panik yaratan deprem!
İran'dan İsrail'e hava saldırısı! Sirenler çalıyor...
İran'dan İsrail'e hava saldırısı! Sirenler çalıyor...