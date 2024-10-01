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BM Genel Sekreteri duyurdu: Acil ateşkese ihtiyaç var

BM Genel Sekreteri duyurdu: Acil ateşkese ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'daki çatışmaların genişletilmesini kınayarak, acil bir ateşkes çağrısında bulundu. Gerginliklerin sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınadı, acil ateşkes çağrısında bulundu.

Guterres, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadesini kullanan Genel Sekreter, bir gerginliğin diğerini takip ettiğini belirtti.

Guterres, "Buna artık bir son verilmesi lazım. Acil ateşkese ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

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