İsrail: Bu gece tüm Orta Doğu genelinde güçlü saldırılar yapacağız

İsrail basını, işgalci İsrail ordusunun bu gece Orta Doğu genelinde 'güçlü saldırılar' düzenleyeceğini duyurdu.

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İsrail basınının aktardığına göre, İsrail ordusu yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e balistik füzeler fırlatmasının ardından, İsrail Hava Kuvvetlerinin bu gece Orta Doğu genelinde "güçlü saldırılar" düzenlemeye devam edeceğini bildirdi.

İRAN'DA TÜM UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, uçuş güvenliği için ülkedeki tüm uçuşların yarın sabah 10.00'a kadar iptal edildiğini duyurdu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Yazerlu, ülkedeki yolcu uçaklarının sefer durumlarına ilişkin bilgi verdi.

Yazerlu, "Bölgedeki durum ve füze saldırıları nedeniyle uçuş güvenliği için ülkedeki tüm uçuşlar yarın sabah 10.00'a kadar iptal edilmiştir." dedi.

Yeni uçuş seferlerine dair ileriki saatlerde duyuru yapılacağını aktaran İranlı yetkili, yolcuların endişelenmemelerini gerekirse tüm bilet ücretlerinin iade edileceğini kaydetti.