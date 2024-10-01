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İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki "askeri yasak bölgeleri" genişletti

İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki "askeri yasak bölgeleri" genişletti

Lübnan'a kara saldırısı başlattığını duyuran İsrail ordusu, sınırdaki bazı yerleri "askeri yasak bölgeye" dahil ettiğini duyurdu.

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Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırında yer alan Dovev, Tziv ve Malkia yerleşim yerlerinin olduğu alanların "kapalı askeri bölge" ilan edildiği belirtildi.

Kararın "yapılan durum değerlendirmesinin ardından alındığı" aktarılırken, söz konusu bölgelere girişlerin yasaklandığı ifade edildi.

Dün de İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırında yer alan Metula (Matalla), çevresindeki Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri "kapalı askeri bölge" ilan etmişti.

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

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